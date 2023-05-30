В Ростове при взрыве газового баллона в квартире пострадал 25-летний парень

ЧП произошло при проведении работ по установке натяжного потолка. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростове-на-Дону при взрыве газового баллона в трехэтажном доме пострадал 25-летний парень. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло вечером 30 мая в переулке Гельца, 33.

По предварительной информации ведомства, хлопок произошел около 19:50 на первом этаже трехэтажного дома. Газовый баллон взорвался при проведении работ по установке натяжного потолка. Пожар удалось потушить за 20 минут. Соседние квартиры не повреждены. На месте ЧП работали 52 спасателя и 16 спецмашин.

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(Подробности)