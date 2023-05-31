В Ростове из-за обрушения трибуны пострадали 24 ребенка, некоторые дети в тяжелом состоянии

Дети сейчас находятся под надзором медиков Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону при обрушении зрительской трибуны пострадали 24 ребенка. Обновленную информацию утром 31 мая в Telegram со ссылкой на Минздрав России публикует агентство ТАСС.

- Пострадали 24 ребенка, среди них четверо в тяжелом состоянии и один в крайне тяжелом, - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в донской столице под надзором медиков также находятся несколько взрослых, у одного из мужчин тяжелое состояние.

Всего, по данным губернатора Василия Голубева, к этому моменту известно о 36 пострадавших. Одна женщина погибла.

Напомним, ЧП произошло вечером 30 мая на территории спортивной школы № 5 во время соревнований по футболу памяти Владимира Гаврилова. Предварительно, трибуны опрокинулись из-за порыва ветра.Известно, что ход расследования уже взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

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