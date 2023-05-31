Власти Ростова решили проверить крепления конструкций, которые может опрокинуть ветер

Доступ на открытые спортивные площадки будет ограничен в непогоду Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону для безопасности жителей и гостей города решили проверить конструкции, которые могут оказаться потенциально опасными в непогоду. Об этом 31 мая в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- По моему поручению провели внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Было принято решение проверить крепления рекламных конструкций, крыш, водостоков, а также всех спортивных конструкций, - написал Алексей Логвиненко.

Глава администрации добавил, что «на момент прохождения грозового фронта вводится ограничение доступа на открытые спортплощадки и стадионы».

- Во все подведомственные учреждения направили уведомления о недопустимости проведения массовых мероприятий в непогоду, - рассказал Алексей Логвиненко.

Новые меры предосторожности также коснутся проведения ряда детских мероприятий, запланированных на 1 июня. Например, Фестиваль спорта и праздничные акции в городских парках теперь организуют, когда установится солнечная погода. Обновленные даты мероприятий сообщат позже.

Добавим, особое внимание Алексей Логвиненко также поручил уделить расчистке ливневок от наносного мусора и листьев.

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Речь идет об акциях, которые собирались провести 1 июня (подробности)