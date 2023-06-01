Следователи выясняют причины трагедии, а к пострадавшим в больницу пришли футболисты. Фото: Дмитрий Кутепов

Обрушение трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону 30 мая 2023 вот уже два дня — новость номер один в донском регионе и не только. Случившееся заставило и родителей, и руководителей задуматься о безопасности на спортивных объектах. Как результат, в Ростове многие мероприятия в День защиты детей, на который синоптики передают штормовое предупреждение, многие мероприятие переносятся в закрытые помещения. Публикуем последние новости об обрушении трибуны с людьми на гребном канале в Ростове на 1 июня.

НЕ ОЖИДАЛИ УРАГАНА

Напомним, ЧП произошло днем 30 мая. Несмотря на штормовое предупреждение от МЧС, в городе с утра светило солнце, и футболисты Ростова и Батайска 12-13 лет вышли на поле Гребного канала, чтобы сразиться в областных соревнованиях в матче за второе место. В начале второго тайма небо резко заволокло тучами, начался ливень, и матч остановили. Дети и взрослые спрятались от дождя под тентом трибун.

Хотя официальных причин трагедии еще не называют, но источник «КП — Ростов-на-Дону» сообщает предварительную: резкий порыв ветра мог опрокинуть две трибуны. И конструкции обрушились вместе с людьми, придавив взрослых и детей.

- Тут поднялся ураган, и сначала перевернуло батайскую трибуну, потом нашу. Я стоял на ней. Помню, что мы просто летим. Я успел спрыгнуть, а все упали, многих крышей накрыло. Очень страшно было, - вспоминает шестиклассник Глеб, который играет за ростовскую команду.

Трибуны опрокинулись во время ливня и ураганного ветра. Фото: ГУ МЧС по РО

ПОГИБЛА МАМА СПОРТСМЕНА

Погибшей оказалась 45-летняя жительница Батайска. Она приехала на игру, чтобы поддержать своего сына. Как рассказывают знакомые семьи, вместе с супругом она воспитывала двоих сыновей и очень трепетно относилась к детям — как к своим, так и к чужим. Женщину знали как опытного инструктора по йоге и умелого парикмахера.

СПАСАЛИ И ДЕТИ, И ВЗРОСЛЫЕ

Те, кто получил меньше травм, самостоятельно стали поднимать практически пятитонную конструкцию, чтобы вызволить оттуда людей. Кто-то выползал сам, кто-то из раненых не двигался, и их пришлось выносить.

— Мы упали вместе со всеми, но были те, кто оказался под трибуной. Я увидела кровь. Многие дети кричали. Я сразу бросилась к сыну. Но он в этот момент уже помогал другим: поднимал тяжелую арматуру, чтобы вызволить людей. Не плакал, собрался и помогал, — говорит Анна, не ожидавшая от сына-подростка Матвея такого мужества.

Несколько человек оказались под тяжелой конструкцией. Фото: Дмитрий Кутепов

ЧИСЛО ПОСТРАДАВШИХ ВЫРОСЛО ДО 36

Самых тяжелых раненых увезла в больницу дежурящая на соревнованиях «скорая», а дальше приехали экстренные службы, которые помогли отправить в больницы людей. Если в первом сообщении от ГУ МЧС по региону сообщалось о семи пострадавших детях и погибшей женщине, то теперь число пострадавших выросло до 36, из которых 24 — дети. Причем четверо — находятся в реанимации: это трое детей и один взрослый.

В больнице ребят в тот же вечер проведал губернатор Ростовской области Василий Голубев. На следующий день к юным футболистам приехала замглавы администрации Ростова Елена Кожухова и футболисты основного состава ФК «Ростов» с подарками.

НУЖНО ЛИ ЗАКРЕПЛЯТЬ КОНСТРУКЦИЮ

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». Расследование взял на контроль глава следственного комитета Александр Бастрыкин. Правоохранители выясняют причины трагедии.

Раненых отвезли в несколько медучреждений. Фото: Дмитрий Кутепов

Как объяснил читателям «КП — Ростов-на-Дону» поставщик трибун, подобных тем, что завалились на Гребном канале, масса такой конструкции, рассчитанной на 100 посадочных мест, составляет почти пять тонн, и их нужно крепить к бетонному основанию анкерами.

— Трибуны без навеса допускается не крепить, но на свой страх и риск. На Гребном канале стоят с навесом. Для таких конструкций крепление обязательно: навес во время ветра будет «парусить», с этим и связаны риски. Не обязательно заливать целую площадку — достаточно ленточного фундамента. Конструкция на такое рассчитана: испытания проводились, есть сертификаты, — объясняет специалист.

Специалист архитектурного бюро в свою очередь обратил внимание на другую причину.

— У каждой спортивной конструкции есть паспорт, в котором указано, при каких условиях ее можно использовать: скорость ветра, другие погодные условия. Было объявлено штормовое предупреждение. Так что, возможно, выяснится, что условия использования спортивной трибуны соблюдены не были.

ОТВЕСТВЕННОСТЬ И КОМПЕНСАЦИЯ

Юристы прокомментировали, кому после разбирательств придется отвечать за произошедшее по букве закона. По словам Вагана Бегларяна, ответственность за обеспечение безопасности лежит на организаторе мероприятия. Именно он, по словам эксперта, должен был с учетом погодных условий проверить и подготовить трибуны или же отменить мероприятие.

Футболисты ФК "Ростов" проведали юных спортсменов в больнице. Фото: пресс-служба администрации города

— В каждом виде спорта есть регламенты, регулирующие правила проведения матча и основания для отмены матча, - отметил Ваган Бегларян.

Его коллега, юрист Антон Иванов, поясняет, что, если нарушения выявят, отвечать перед законом будет либо директор юридического лица — предприятия, либо назначенный им сотрудник, ответственный за технику безопасности.

Он также подчеркивает, что пострадавшие имеют право на компенсацию. По словам юристов, родные погибшей могут претендовать на выплаты в размере от 600 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Те, чьи травмы медики оценили как тяжкий вред здоровью, могут требовать 300 тысяч рублей. Человек, которого признали потерпевшим, подает гражданский иск в рамках уголовного дела. Попробовать добиться компенсации можно и в том случае, если потерпевшим вас не признали.

1 ИЮНЯ - В ПОМЕЩЕНИИ

В ростовской администрации было проведено внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

По итогам принято решение провести проверки всех спортивных конструкций, находящихся в открытом доступе. Также на момент прохождения грозового фронта вводится ограничение доступа на открытые спортивные площадки, стадионы.

Фестиваль спорта и массовые мероприятия в парках, посвященные Международному дню защиты детей, будут проведены, когда установится солнечная погода. О датах проведения запланированных программ, посвященных Международному дню защиты детей, будет сообщено дополнительно.

ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ НА МЕСТЕ ЧП

На следующий день после трагедии перевернутые трибуны все также стоят вверх тормашками. Газон вокруг после ливней больше напоминает болото, а дороги частично затоплены. Несмотря на пасмурную погоду здесь отдыхают немногочисленные посетители.

В память о погибшей женщине кто-то прикрепил к забору цветы. Фото: Дмитрий Кутепов

Единственное, что напоминает о тех страшных событиях - на заборе в память о погибшей батайчанке кто-то привязал четыре гвоздики...

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