Ребенка, пострадавшего при обрушении трибуны в Ростове, направили для лечения в федеральный центр

В больницах остаются 25 человек. Фото: правительство Ростовской области.

Одного из детей, которые пострадали при обрушении трибуны в Ростове, отправили в больницу в Москве. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Специалисты из столицы участвовали в консультациях по лечению пострадавших на Гребном канале. Они помогали ростовским коллегам определить диагноз и дальнейшую тактику лечение. Одного ребенка было решено лечить в федеральном центре. Его отправили в Москву утром 1 июня.

В лечебных учреждениях остаются 18 детей и семь взрослых. Состояние шести взрослых пациентов оценивается как средней тяжести — у всех наблюдается положительная динамика. Один человек находится в стабильно тяжелом состоянии.

Трибуны перевернулись во время ливня. Фото: Дмитрий Кутепов

Состояние пяти детей — средней степени тяжести. 13 несовершеннолетних находятся в удовлетворительном состоянии.

Напомним, трагедия произошла 30 мая на Гребном канале. Во время детского футбольного матча внезапно испортилась погода: подул сильный ветер, пошел ливень. Взрослые и дети спрятались от дождя на трибунах под навесом. Две конструкции с десятками человек упали. Одна женщина погибла. Еще 36 пострадавших обратились за медицинской помощью.

К месту трагедии ростовчане несут цветы. Фото: Дмитрий Кутепов

На месте происшествия работали следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». Ход расследования взяла на контроль областная прокуратура.

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