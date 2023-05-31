«Мамочка, ты жива!»: первые слова школьника, который провел ночь в реанимации после падения трибун в Ростове

Степа Попов получил травмы головы и ноги во время футбольного матча. Ребенок сутки провел в реанимации. Фото: из архива семьи

Ростовский школьник Степа Попов – один из тех ребят, которые пострадали во время детского футбольного матча на Гребном канале в донской столице. Напомним, 30 мая во время второго тайма поднялся ураган и начался ливень. Спрятаться от непогоды и тренеры, и спортсмены, и зрители решили на двух трибунах.

Но в какой-то момент порывами ветра трибуны с людьми снесло. В результате десятки человек оказались погребены под трехметровыми конструкциями. Травмы получили 36 человек, большинство из них – дети. Одна женщина – мама футболиста из Батайска, погибла на месте. Четверо пострадавших до сих пор находятся в реанимации. Им оказывают помощь, в том числе и столичные медики.

«СЫН ПЫТАЛСЯ МЕНЯ ПОЙМАТЬ, СПАСТИ, ЗАЩИТИТЬ»

12-летний Степа получил тяжелые увечья: у него - множественные рваные раны на голове, черепно-мозговая травма и повреждена нога. Мама юного футболиста, Василиса Попова, рассказала корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» о состоянии сына и самом ЧП:

- Мы, как и все другие, поднялись на трибуну, пытаясь спрятаться от ливня. Он хлестал с такой силой, что ничего не было видно. Я обняла Степу и прижала к себе других мальчишек. И тут смотрю - летит кусок металла. А дальше - ветром сносит одну трибуну с батайской командой, потом – вторую, а следом кувырком полетела и наша.

Мне показалось, что наша трибуна крутилась несколько раз. В какой-то момент я потеряла сознание. Очнулась от того, что меня за руку держал плачущий сын. Степа сказал, что во время падения он пытался меня поймать, спасти, защитить. При этом мой мальчик сам был весь в крови. Вокруг стонали и дети, и взрослые. Я слышала, как мальчишки плакали и кричали: «Мамочка, помоги!».

Три трибуны снесло ветром во время детского футбольного матча. Фото: МЧС по РО

«ДОТАЩИЛА СВОЕГО ДО СКОРОЙ И ПОБЕЖАЛА ЗА ДРУГИМИ»

Василиса нашла в себе силы подняться на ноги и дотащить Степу до дежурившей «скорой». Она передала сына врачам, а сама побежала спасать других ребят, которые оставались под завалами. Женщина говорит, что трибуна оказалась просто неподъемной:

- Мы начали долбить пластиковую крышу, чтобы вытащить остальных.

Тем временем, Степу госпитализировали в реанимацию Детской областной больницы в Ростове.

- Ему накладывали швы на голове. Один, наверное, сантиметров 15 в длину. Всю ночь сын был под кислородной маской, но в сознании. Врачи не стали делать наркоз, опасаясь, как бы он не впал в кому, - вспоминает Василиса.

«ВТОРОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»

Эту ночь мать не спала.

- Я находилась в нейрохирургии этой же больницы и просто рыдала до утра. Было страшно за сына. Я не знала точно, что с ним. Информации о Степе не было до самого утра. Его перевели ко мне в отделение только в 11 часов утра.

Первая фраза, которую сказал Степа после реанимации, была: «Мамочка, ты жива!». А потом мальчик крепко обнял Василису и разрыдался.

- В реанимации вместе со Степой лежал мальчик, чья мама погибла. И мой ребенок очень боялся, что и меня не стало, - объясняет женщина.

Сегодня мама и сын не отходят друг от друга. Для них этот день стал вторым днем рождения.

12-летнего спортсмена в больнице навестили любимые футболисты из ФК "Ростов". Фото: из архива семьи

СЮРПРИЗ ОТ ФУТБОЛИСТОВ

А еще ребят в больнице навестили футболисты ФК «Ростов».

- У Степы было столько эмоций! Ребята принесли ему корзину с фруктами, сладостями. Подарили постеры, шарф с фирменным логотипом и много чего еще. Спасибо им большое. Такой сюрприз очень поднял настроение детям.

Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что следователи возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека», сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Расследование уголовного дела находится на строгом контроле областной прокуратуры.

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