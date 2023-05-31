Под Ростовом на трассе произошло ДТП с двумя грузовиками

ДТП произошло на трассе "Ростов - Азов" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области в ДТП столкнулись две фуры. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Авария произошла 30 мая около 17:40 на трассе Ростов -Азов.

По предварительной информации, водитель грузовика «FAW» во время движения не справился с управлением и влетел на стоящую фуру такой же марки.

- В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, никто не пострадал, - сообщили в ведомстве.

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(Подробности)