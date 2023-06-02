В Новочеркасске оштрафовали хулигана, залившего краской баннеры с участниками СВО

Слушания провели в Новочеркасском городском суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новочеркасске вынесли приговор хулигану, который заливал краской баннеры с участниками специальной операции. Об этом сегодня, 2 июня, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По материалам следствия, подозреваемый и его знакомый (дело которого вынесли в отдельное производство) забросали свертками с красящими веществами плакаты в Ростове-на-Дону, Новочеркасске и Аксайском районе. Эти территории вандалы объехали на машине в сентябре 2022 года.

- Подсудимый на слушаниях признал свою вину. Нарушителю назначили штраф в 800 тысяч рублей. Это решение пока не вступило в законную силу и может быть оспорено, - рассказали в пресс-службе судов региона.

Добавим, приговор вынесли в Новочеркасском городском суде в конце мая по части 2 статьи 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на лишение доверия к специальной операции с целью дискредитации, то есть подрыва авторитета и имиджа Вооруженных Сил России»).

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