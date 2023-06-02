В Ростове-на-Дону руководителя подразделения Ространснадзора осудили за хищения

Слушания состоялись в Кировском районном суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону осудили начальника финансово-экономического отдела - главного бухгалтера Южного управления Ространснадзора. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

- Приговором Кировского районного суда специалист признана виновной по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Наказание определили в виде штрафа в 150 тысяч рублей. Однако приговор в силу пока не вступил, поэтому его еще могут оспорить, - прокомментировали в ведмостве.

По данным УФСБ, руководителя подразделения поймали на «деятельности, связанной с хищением в форме мошенничества бюджетных средств». Предположительно, деньги должны были потратить на закупки и оказание услуг, необходимых Ространснадзору.

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