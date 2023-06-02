Бизнесмена из Таганрога задержали из-за 7 тонн опасной рыбной продукции без маркировки

Во время обыска нашли партии пеленгаса, судака, сазана и карася. Фото: пресс-служба УТ МВД по СКФО

В Ростовской области 33-летний предприниматель из Таганрога попал под следствие после того, как раскрыли его нелегальный цех с 7 тоннами немаркированной рыбной продукции. Об этом сегодня, 2 июня, сообщили в транспортной полиции.

По данным правоохранителей, во время обыска на объекте изъяли рыбу разных пород, в том числе пеленгаса, судака, сазана и карася.

- Выяснилось, что бизнесмен продавал свою продукцию на рынках Москвы и Санкт-Петербурга. Общая сумма ущерба составила более 800 тысяч рублей, - прокомментировали в УТ МВД по СКФО.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Было возбуждено дело по части 3 статьи 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки»).

Добавим, за подобное нарушение закона может грозить штраф до 400 тысяч рублей. Максимальное наказание - до 3 лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей.

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