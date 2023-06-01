Жителя Ростовской области заподозрили в убийстве отца керамической кружкой

Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники Следкома Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области арестовали 37-летнего жителя Семикаракорского района, которого подозревают в жестокой расправе над собственным отцом. Об этом рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета России по донскому региону.

- Подозреваемый сейчас под стражей, идет следствие. Дело завели по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), - уточнили в ведомстве.

По данным СК, 28 мая 2023 года мужчина под градусом во время ссоры напал на 66-летнего родителя: пустил в ход кулаки, а потом несколько раз ударил обидчика керамической кружкой по голове. Пострадавший умер на месте происшествия. Эта трагедия произошла в одном из хуторов Семикаракорского района.

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