Ростов-на-Дону
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 июня 2023 10:34

В центре Ростова-на-Дону 80 человек эвакуировали из гостиницы Marins Park Hotel

На месте происшествия работает звено газодымозащитной службы
Ангелина СКИБА
Дым распространился в бытовке на первом этаже

Дым распространился в бытовке на первом этаже

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 1 июня, в Ростове-на-Дону после задымления из гостиницы (парк отель) на проспекте Буденновском эвакуировали 80 человек. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области.

- Вызов на Буденновский, 59 поступил в 12:50. Произошло задымление в бытовке на первом этаже. Эвакуировано 50 посетителей и 30 человек персонала. Информация уточняется, - прокомментировали в ведомстве.

Известно, что на месте происшествия задействовали звено газодымозащитной службы.

Добавим, сегодня утром также произошло задымление в шахте «Октябрьская Южная».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Около 20 батайских школьников пострадали при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону

Семь детей сейчас остаются в больницах, остальные 13 с легкими травмами - дома (подробности)