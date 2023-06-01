В центре Ростова-на-Дону 80 человек эвакуировали из гостиницы Marins Park Hotel

Дым распространился в бытовке на первом этаже
Фото: Иван МАКЕЕВ
Сегодня, 1 июня, в Ростове-на-Дону после задымления из гостиницы (парк отель) на проспекте Буденновском эвакуировали 80 человек. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области.
- Вызов на Буденновский, 59 поступил в 12:50. Произошло задымление в бытовке на первом этаже. Эвакуировано 50 посетителей и 30 человек персонала. Информация уточняется, - прокомментировали в ведомстве.
Известно, что на месте происшествия задействовали звено газодымозащитной службы.
Добавим, сегодня утром также произошло задымление в шахте «Октябрьская Южная».
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