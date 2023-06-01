В Ростовской области после задымления восстановили жизнеобеспечение шахты

Утром произошло задымление без горения Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области после утреннего происшествия восстановила работу шахта «Октябрьская Южная». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и энергетики Дона.

- Сейчас жизнеобеспечение шахты «Октябрьская Южная» в хуторе Ягодинка восстановлено. Военизированная горноспасательная часть завершила работу. Дирекция шахты проведет внутреннюю проверку для предупреждения подобных ситуаций в дальнейшем, - говорится в комментарии.

Власти отмечают: «на шахте не проводится добыча угля, объект работает в режиме поддержания жизнедеятельности».

Напомним, около 6:40 утра 1 июня к спасателям МЧС поступила информация об обрушении породы в штреке «Октябрьской Южной». Позже выяснилось, что обрушения не было, и произошло только задымление. Это, по предварительной версии, случилось «из-за нарушения работы электроподстанции без горения».

Известно, что после появления дыма 10 специалистов, находившихся в шахте, самостоятельно вышли на поверхность.

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