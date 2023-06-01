Стала известна причина ЧП в шахте в Ростовской области

В момент ЧП там находились десять работников Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

МЧС назвали причину ЧП в шахте Ростовской области. Об этом сообщили в региональном ведомстве. Происшествие случилось в городе Шахты 1 июня около 6:30 в треке шахты «Октябрьская-Южная».

- По уточненной информации, произошло нарушение в работе электроподстанции без последующего горения. В связи с задымлением, сотрудники шахты были эвакуированы. Обрушений породы не произошло, - сообщили в ведомстве.

Как сообщили в правительстве региона, все работники шахты выбрались самостоятельно. На месте работают спасатели, причина задымления устанавливается. Работа на шахте временно приостановлена до завершения расследования и уточнения причин задымления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону власти запретили массовые мероприятия в непогоду

На время сильных ливней и дождей в городе будут закрывать и спортплощадки со стадионами

(Подробности)