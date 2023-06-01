В Ростове-на-Дону власти запретили массовые мероприятия в непогоду

На время сильных ливней и дождей в городе будут закрывать и спортплощадки со стадионами Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове власти запретили проводить массовые мероприятия в непогоду. Об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

По словам главы администрации, во все учреждения направили сообщения об отказе проведения массовых мероприятий во время неблагоприятной погоды. Также во время грозы и ливней будут закрываться спортплощадки и стадионы.

Напомним, что 30 мая из-за сильного порыва ветра на улице Пойменной обрушилась трибуна. В результате чего, погибла 45-летняя женщина. Еще десятки детей с различными травмами были госпитализированы.

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(Подробности)