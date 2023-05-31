Около 20 батайских школьников пострадали при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону

Помощь врачей также потребовалась нескольким взрослым жителям Батайска Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области после обрушения зрительской трибуны больницы приняли около 20 батайских школьников, в том числе девочку 10 лет. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» сообщили в администрации Батайска.

- Пострадали 20 детей. 19 человек обучающихся в СШ № 2, один болельщик и сестра одного из спортсменов. Сейчас семь детей лечат в горбольнице № 20, Детской областной больнице и ЦГБ Батайска. 13 ребят с легкими повреждениями находятся дома, - прокомментировали городские власти.

Напомним, ранее Минздрав России сообщил о 24 пострадавших детях. Таким образом, можно сделать вывод, что во время происшествия на Гребном канале в основном травмы получили юные батайчане.

Помощь врачей также потребовалась нескольким взрослым жителям Батайска.

- Всего пострадали пять человек, из них четыре родителя и один тренер - преподаватель СШ № 2. Три человека в этот момент получают помощь в БСМП Ростова-на-Дону, один - в ЦГБ донской столицы, - добавили в городской администрации.

Напомним, ЧП произошло вечером 30 мая на территории Гребного канала во время областных соревнований по футболу памяти Владимира Гаврилова. Предварительно, конструкции с сидениями для зрителей опрокинулись из-за порыва ветра.

Причины и обстоятельства случившегося уже выясняют сотрудники прокуратуры и Следкома. Известно, что ход расследования взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

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