Как в жару не остаться без улова и куда в Ростовской области съезжаются рыболовы со всей страны, рассказал рыбак из Волгодонска

Куда в Ростовской области съезжаются рыболовы со всей страны, рассказал рыбак из Волгодонска. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Каждое второе воскресенье июля по всей стране принято отмечать День рыбака. В этом году празднику исполнилось 58 лет.

Вот только донские любители посидеть с удочкой сетуют: лето, а особенно июль и август, совсем не предназначено для рыбалки. Причина тому – невыносимая жара до +40 градусов. Из-за чего кислорода в воде становится меньше, а рыба «бастует», уходя на глубину.

Но, если любовь к рыбалке превыше всего, то при желании можно все же найти рыбное место в знойную погоду и поймать неплохой улов.

Рыбак со стажем из Волгодонска Ростовской области Андрей Быстров рассказал о рыбных летних местах, поделился своими рыбацкими советами и даже раскрыл особый рецепт приготовления вяленого донского леща.

«РЫБАКИ СО ВСЕЙ СТРАНЫ ЗАНИМАЮТ ОЧЕРЕДЬ»

Так, на выезде из Волгодонска есть одно очень рыбное место. Находится оно на оросительном канале. Туда не то, чтобы со всей области едут, но и рыбаки из других регионов страны, а также из ДНР и ЛНР.

По словам нашего собеседника, там собираются сотни рыбаков, сдают по очереди эти места и чуть ли не дерутся за них. Но все же за большим уловом туда лучше ехать в мае. Ловится там окунь, судак, сазан и карась. А причина проста - данная точка располагается у рыбозаградителя. Именно в этом месте вода сходит, а рыба во всем ее изобилии остается.

Для любителей хищника и тех, кто увлекается спортивной рыбалкой и ловлей по принципу «поймал – отпусти», есть и другие места. Например, в Цимлянском водохранилище. Там ее полно.

– Сейчас, когда очень жарко, рыба ловится либо рано утром, либо вечером. А бычок - идеальная альтернатива, его можно ловить в жару весь день. И ограничений по ловле на него нет, – добавил рыбак.

О ЗАКОНЕ ТОЖЕ НАДО ПОМНИТЬ

Можно попытаться найти и карася. Ловят его обычно на червя или на опарыша. А вечером, при заходе солнца, и ночью на оросительном канале на силиконовые приманки или на живца ловится судак. Утром и вечером можно вытащить из воды и окуня.

– Но надо не забывать об ограничениях, – напоминает Андрей Быстров. – Например, судака можно ловить только в Цимлянском водохранилище. Есть и ограничения по размеру. Его минимальный размер должен быть 38 сантиметров. А с собой можно забрать лишь две рыбы общим весом не больше пяти килограммов. То есть можно выловить либо две рыбы по 2,5 кг каждая, либо одну большую на пять кг.

ЧТОБЫ НЕ ПОКУСАЛИ КОМАРЫ

Летом около воды всегда кишат мошки и комары. И чтобы не стать их жертвой у Андрея Быстрова есть свои лайфхаки.

В борьбе с мошкарой, по словам собеседника, можно использовать не только покупные средства. Так мелкие двукрылые не любят запах эфирных масел и ванилина. Поэтому, если решили бороться с букашками народными методами, придется обмазываться этими пахучими веществами каждые два-три часа.

А кровожадные комары терпеть не могут эфирное масло гвоздики и запах дыма:

– Можно развести костер и туда кинуть траву, чтобы шел дым. Но долго сидеть так никто не захочет. Как вариант, комары не любят цитрусовые. Поэтому можно обмазать себя лимоном или мандаринами. И некоторое время никто вас не потревожит. Главное, помойте руки, чтобы, когда на крючок насаживаете наживку, не спугнуть этими запахами рыбу.

«ТАКОЙ ЛЕЩ НАРАСХВАТ ДАЖЕ У ТЕЩИ»

Как и у любого рыбака у волгодончанина Андрея есть свой особый рецепт, как вялить рыбу.

– Я вялю леща совсем не так, как пишут и рекомендуют везде в Интернете. Там советуют вымачивать рыбу столько же дней, сколько и солить, - делится он. - Я же пойманную рыбу отправляю первым делом в морозилку. Там она должна полежать три-пять дней, чтобы в ней погибли все паразиты, которые могут быть особенно в летний период. После этого достаю ее и приступаю к посолу.

Солю пять дней. А потом начинаю вымачивать. Но не пять часов, как пишут. Я достаю рыбу из соли, промываю. Потом беру из холодильника поддон для овощей, наливаю в него воду, кидаю две-три леща и оставляю на ночь. Утром сливаю воду и заливаю новую. И так три – четыре раза. Когда лещ начинает немного всплывать брюхом вверх, это является показателем того, что он вымочился. После этого начинается процесс сушения.

Леща вешаю в те места в доме, где есть сквозняк, а еще включаю рыбе вентилятор. Занавешиваю все окна, чтобы ни одна муха не попала, иначе рыба пропадет. После ночи просушки утром оборачиваю леща в газету - так хорошо убирается лишняя влага. А затем отправляю в холодильник на весь день. К вечеру снова достаю и продолжаю сушить. Обычно на это уходит пять-семь дней. Зато потом такой лещ нарасхват и у тещи, и у друзей.

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