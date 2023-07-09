Мода на живое общение возвращается: чем опасны онлайн-знакомства, предупредили ростовские психологи

Многие мечтают встретить свою любовь - и неважно где: в сети или онлайн. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несколько дней назад одно из главных приложений для знакомств официально прекратило работу на территории РФ. Эта новость буквально всполошила пользователей сети. Не остались в стороне и жители донской столицы.

Ростовчане откровенно рассказали журналистам «КП-Ростов-на-Дону», о том, как они пережили блокировку ресурса и где теперь планируют искать любовь. А ростовские психологи порассуждали о пользе и вреде онлайн-знакомств.

"ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ ЗНАКОМСТВА - БИБЛИОТЕКА"

- О грядущей блокировке я узнала за два месяца, когда всем пользователям нашей страны пришли типичные уведомления, - делится ростовчанка Юлия. – По правде говоря, в приложение заходила достаточно редко, однако ажиотаж вокруг закрытия сделал свое дело. В какой-то момент почувствовала себя жертвой агрессивного маркетинга: типичная история про «последний шанс». Увидел рекламу о ликвидации магазина, и тут же понадобилось там что-том купить.

Примерно за месяц до дня Х с жадностью стала изучать анкеты потенциальных визави. В день на такие вот «смотрины» уходило по два-три часа. Самым удачным претендентам давала номер мобильного, но пока свою половинку так и не встретила.

Если честно, после закрытия, как и многие знакомые побежала регистрироваться в аналоговые приложения, но там все как-то странно. Либо контингент такой, что «спаси, сохрани», либо цели платформы уж слишком фривольные. Но, может, со временем все и наладится.

А вот ростовчанин Михаил считает, что сейчас самое время действовать по-старинке:

– Если честно, то никак не ощутил на себе уход этого приложения. Более того, как знакомился в публичных местах, так и продолжу. Наконец-то, люди выйдут на улицу, станут гулять, посещать мероприятия, концерты, ходить в кинотеатры. Живое общение снова возвращается в моду. Да, и в целом, думаю, что лучший вариант для знакомства – это библиотека. Там уж точно всегда занимаются только умные и перспективные. Осталось набраться смелости и подойти лично. Это вам не смайлик отправить.

"СХЕМА НИ РАЗУ НЕ ДАВАЛА СБОЕВ"

В свою очередь фрилансер Эдуард уверен: нет ничего прекраснее, чем знакомство в барах.

– Как там говорят - и себя показать, и на других посмотреть. Уверен, в подобных заведениях дамы более контактные, чем в режиме онлайн. Сидел какое-то время на подобных сайтах, но ничего кроме сомнительных переписок не нашел, сплошная потеря времени. А вот в реальных локациях мало шансов, что тебя будут игнорировать. Есть, конечно, случаи, но это скорее исключение.

Искусствоведу Тамаре вообще не нужны никакие сайты знакомств, девушка считает, что лучший способ найти друзей и вторую половину – это путешествия:

- Вместо того, чтобы постоянно мониторить анкеты, я покупаю дешевые туры и отправляюсь смотреть мир. Новая обстановка и неизведанные локации автоматически толкают к знакомствам. За два года успела облететь большую часть страны, в каждой точке просто обожаю подходить к незнакомцам и заводить диалог. Увидела симпатичного парня - спроси, как тебе пройти в парк или сквер. Глядишь, если он свободен, еще и персональную экскурсию проведет. Схема еще ни разу не давала сбоев.

В ЧЕМ МОДА?

Как считает доцент кафедры психофизиологии и клинической психологии ЮФУ Светлана Кузенко, онлайн-знакомства получили такую популярность, благодаря нескольким аспектам. В первую очередь человеку необходимо получать так называемые «поглаживания» в виде лайков, мэтчей и других различных реакций. И онлайн-формат дает, если не поглаживания, то возможность читать обратную связь о себе. Получая даже негативные отзывы, человек может взять паузу и в течение определенного времени с этой негативной реакцией справиться.

- В большей степени знакомиться в интернете стали подростки, - говорит специалист. - Дети в подростковом возрасте представляют собой очень яркую часть нашего общества, они своего рода революционеры, двигатели новых идей. Именно подростки стали той движущей силой, пропагандирующей онлайн-общение. Кроме того, в последнее время мы проживаем достаточно много стрессогенных факторов - подвергаемся внешним кризисам, к примеру пандемия. В таких условиях мы больше ориентированы на безопасность, которую и дают онлайн-знакомства.

ПРИДУМАННЫЙ ОБРАЗ

- Исследования показали, что 57 процентов участников онлайн-свиданий лгут друг другу, подделывая ряд атрибутов, таких как их имена, семейное положение, местоположение и внешность, - уверена доцент кафедры социальной психологии ЮФУ Елена Капитанова. - Интернет, словно отдельная Веселенная, и здесь каждый может создать свою реальность и быть кем угодно. Это еще один плюс в копилку преимуществ онлайн-общения.

Но порой мы создаем в сети настолько нереалистичную личность, что потом просто отказываемся общаться с людьми при реальной встрече. В таком случае человек понимает, что в жизни выглядит совсем не так, как в интернете, существует риск не оправдать надежд. Важно помнить, кем мы являемся на самом деле. В противном случае, со временем есть риск слиться с придуманным образом и потерять собственное «Я».

Существуют, по словам специалиста, и другие психологические барьеры, которые мешают людям знакомиться в реальной жизни:

- Сегодня у нас есть свобода выбора партнера, и мы практически не ограничены никакими рамками. Но молодые люди не знают, как пользоваться этой свободой, они не умеют знакомиться, к этому еще добавляются внутренние страхи и комплексы. Кроме того, немаловажную роль в желании молодежи общаться онлайн играет новая система ценностей, если раньше люди знакомились в большей степени на перспективу обрести семью, то сегодня больше ради приятного общения и веселья.

КОНКРЕТНО

Как не разочароваться

- Для начала определитесь, с какой целью вы зашли на дейтинг-сервис: пообщаться, обрести новые знакомства или найти пару для серьезных отношений.

- Не нужно возлагать большие надежды на приложения для знакомств, в начале общения не ждите чего-то невероятного, просто ведите беседу, которая вам по душе.

- Не зацикливайтесь на знакомствах в онлайн-формате, есть множество других способов найти общение. Молодым людям особенно важно попробовать общаться не только онлайн, но и в реальном мире.

- Используйте сайты знакомств как возможность найти друг друга, чтобы затем вживую узнать уже собеседника получше.

- Погружаясь в поиск интересного собеседника на сервисах для знакомств, люди зачастую перебирают множество вариантов в надежде найти тот самый идеальный, отсевая предложения одно за другим, вы рискуете вовсе никого не найти никого.

- И самое главное, нужно помнить, что онлайн-знакомства никогда не заменят живое общение!

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