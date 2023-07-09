В Ростовской области система ПВО сбила украинскую ракету

Система ПВО сработала в Ростовской области в воскресенье днем Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области сегодня днем, 9 июля, система противовоздушной обороны сбила украинскую ракету. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор донского края Василий Голубев.

- Около 12:00 оперативно отработала наша система ПВО. В районе между Каменском и Донецком сбита украинская ракета. Жертв нет. Осколками частично повреждена кровля нескольких строений. Ущерб уточняется, - прокомментировал глава региона.

В свою очередь, по информации главы администрации Донецка Романа Кураева, в городе есть разлет небольших осколков. Они упали на улице Флотской, Конармейской и в других местах. Сейчас полиция изымает эти осколки.

Также Роман Кураев сообщил, что повреждены несколько строений. Среди них — дом на Флотской.

Там поврежден шифер на крыше на площади полтора метра.

- Администрация фиксирует повреждения, с понедельника приступим к восстановлению объектов, - заверил Роман Кураев.

Он также обратился к местным жителям с просьбой при обнаружении осколков звонить по номеру 112.

По словам горожан, они сегодня днем слышали примерно четыре хлопка. Кто-то из жителей Донецка решил, что это — раскаты грома.

В администрации района заверили, что ситуация под контролем.

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