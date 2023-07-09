На вокзале в Ростове в автобусе нашли гранату

В донской столице при осмотре в автобусе нашли гранату Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Ростове, на автовокзале, в субботу, 8 июля, при отправке рейса во время осмотра в салоне автобуса нашли гранату. Об этом сообщается в официальной группе «Автовокзалы Ростова».

На место сразу вызвали саперов. Взрывотехники вынесли гранату из салона. Выяснилось, что она была без запала.

Пассажиров отправили другим рейсом.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что на Дону нашли схрон с гранатами.

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