На вокзале в Ростове в автобусе нашли гранату

В донской столице при осмотре в автобусе нашли гранату
Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ
В Ростове, на автовокзале, в субботу, 8 июля, при отправке рейса во время осмотра в салоне автобуса нашли гранату. Об этом сообщается в официальной группе «Автовокзалы Ростова».
На место сразу вызвали саперов. Взрывотехники вынесли гранату из салона. Выяснилось, что она была без запала.
Пассажиров отправили другим рейсом.
Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что на Дону нашли схрон с гранатами.
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