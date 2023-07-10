Неделя обещает быть дождливой и нежаркой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на неделю 10-14 июля после сорокаградусной жары обещает передышку. Синоптики обещают дончанам практически каждый день дожди и прохладу до +16 градусов. Публикуем подробный прогноз от Ростовского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону, в понедельник, 10 июля переменная облачность, кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный и северный 6-11 метров в секунду, днем, а также при грозе порывы до 12-14 метров в секунду Температура воздуха днем +25-27.

Во вторник и среду, 11 и 12 июля, облачно, кратковременный дождь, гроза, лишь ночью без существенных осадков. Ветер западной четверти 6-11 метров в секунду, при грозе порывы 12-14 метров в секунду. Температура воздуха во вторник ночью +16-18, днем +23-25, а в среду в ночные часы столбики термометров покажут +15-17, днем +22-24.

В четверг, 13 июля, также ожидается облачная погода с кратковременным дождем, ветер восточного направления 6-11 метров в секунду, температура воздуха — до +19 ночью и +27 градусов днем.

В пятницу, 14 июля, возможен ливень с грозой, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду с порывами до 12-14, ночью температура воздуха +18, а днем +27.

В Ростовской области в понедельник облачно, местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-25 метров в секунду. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный и северный 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-14, при грозе до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха днем +21-26, по югу и востоку до 30. В центральных, юго-восточных, местами в северо-западных, северо-восточных, южных районах и Приазовье сохраняется высокая пожароопасность 4 класса.

Во вторник и среду местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западной четверти 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-14, при грозе до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15-20, по северу и западу до +11, днем во вторник температура ожидается на уровне +20-25 градусов, а по югу и востоку до +29. В среду днем +18-23, местами до +27.

В четверг будет облачно, возможен дождь, в пятницу в большинстве районов пройдут дожди с грозами, ветер 6-11 метров в секунду. Температура оба дня будет держаться на уровне +17 ночью и до +28 днем.

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