Хотел проверить меткость: ростовчанин выстрелил в столб и случайно ранил себя в лицо

Врачи несколько часов выполняли операцию. Фото: Иван Макеев, ГБСМП Ростова.

В Ростове врачи провели сложную операцию 60-летнему пациенту с ранением лица. Мужчине потребовалась помощь после того, как он решил пострелять из собственного пневматического пистолета.

ХОТЕЛ ПРОВЕРИТЬ МЕТКОСТЬ

Мужчина говорит, что в молодости любил стрелять в тире, и у него неплохо получалось. Некоторое время назад он решил проверить свою меткость и купил для этого пневматический пистолет. Сначала стрелял по банкам, а потом нашел мишень посложнее.

— Увидел на столбе жука. Стало любопытно, попаду ли в такую маленькую мишень. Выстрелил, — вспоминает ростовчанин.

Пуля попала в область возле виска и глаза. Фото: ГБСМП.

Пуля отрикошетила и в итоге ранила самого мужчину. Медный шарик вонзился в скулу.

- Сначала я даже не понял, что произошло. Брызнула кровь. Какой-то прохожий вызвал мне «скорую», - вспоминает мужчина.

Медики доставили его Городскую больницу скорой медицинской помощи. Пострадавшего положили в отделение челюстно-лицевой хирургии.

ПУЛЯ НАЧАЛА ОПУСКАТЬСЯ

- Медные пневматические пульки очень маленькие и не магнитятся. Извлечь такую их из мягких тканей лица – непросто. Обнаружить пулю можно только с помощью компьютерной томографии. Поэтому операцию проводили под рентгенконтрастом, — рассказал заведующий отделением Алексей Клименко.

Операцию проводили челюстно-лицевые хирурги Игорь Талтаев, Кирилл Лыков и Диана Аюпова. Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО

С помощью КТ врачи определили, что рана находилась возле виска и глаза, а пуля постепенно стала опускаться. Хирурги несколько часов проводили операцию. Сначала установили местоположение крошечного предмета, а потом осторожно его извлекли.

Врачи провели ювелирную работу, чтобы достать крошечную пулю. Фото: ГБСМП Ростова.

БЕЗОБИДНАЯ СИТУАЦИЯ ОБЕРНУЛАСЬ БЕДОЙ

Сейчас жизни и здоровью ростовчанина ничто не угрожает. Мужчина поблагодарил все медиков челюстно-лицевого отделения. А еще — предупредил остальных об опасности пневматического оружия.

— Я был уверен, что умею обращаться с пневматическим пистолетом, у меня даже были награды за стрельбу в тире. В итоге, казалось бы, безобидная ситуация обернулась такими проблемами. Впредь буду осторожнее, чего и всем желаю.

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