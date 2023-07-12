Врачи спасли жителя Ростовской области, которого на рыбалке укусила змея. Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО

В больницу скорой медицинской помощи Ростова привезли 40-летнего пациента. У дончанина была сильно распухшая нога, а также отметины змеиных зубов на месте укуса.

ДЕЛО БЫЛО НА РЫБАЛКЕ

Врачам мужчина рассказал, что отправился с друзьями на рыбалку. Но в какой-то момент почувствовал: что-то больно кольнуло. Увидел на ноге две точки, а в траве - извивающуюся похожую на гадюку змею. Нога вскоре распухла, а еще появились отдышка, учащенное сердцебиение и начало падать артериальное давление.

В местной больнице, куда он обратился, мужчину отправили к врачам-токсикологам, имеющим большой опыт спасения таких пациентов.

- После проведенной терапии: дезинтоксикации и введении противоотечных и противоаллергических препаратов, пациенту стало значительно легче - отек спал и опасность миновала. И вскоре он был выписан домой, - рассказал главный внештатный токсиколог Минздрава Ростовской области Хугас Поркшеян.

На прощанье мужчина поблагодарил врачей. И сообщил, что не первый раз его кусают змеи:

- Но тогда, несколько лет назад, последствия укуса были не столь серьезными. Видимо, змея была не такой ядовитой...

ГАДЮКИ ОПАСНЕЕ ЛЕТОМ

Как рассказали специалисты-токсикологи Областного центра острых отравлений, из ядовитых змей на Дону наиболее распространены гадюки - обыкновенная и степная:

- У этих видов змей относительно толстое туловище и короткий хвост. Вдоль спины - черно-бурые, зигзагообразные полосы, брюхо желтовато-бурого цвета с темными точками, хвост снизу зеленовато-желтый. Наибольшей токсичностью яд змей обладает в жаркий период времени - это июль, август, и наименьшей - в весенние месяцы.

Медики предупреждают:

- Через 20 - 30 минут после укуса: появляется одышка, сердцебиение, тахикардия, тошнота, рвота, падение артериального давления, возможно нарушение дыхания. Но после проведения соответствующей терапии указанные симптомы исчезают в течение двух-шести часов. Но в первые минуты можно и нужно обработать место укуса любым доступным антисептиком – подойдет йод или спирт. Забинтовать рану и ехать в больницу.

Врачи подчеркивают, что оказание медпомощи пациентам, пострадавшим от укуса змей, должно проводиться в стационаре:

- В зависимости от тяжести отравления и состояния может потребоваться введение противозмеиной сыворотки. В особо тяжелых случаях, при выраженных воспалительных явлениях, может возникнуть и необходимость проведения надрезов. Выздоровление наступает лишь на 8 - 20 сутки. Все зависит от своевременно оказанной медпомощи, тяжести отравления и развившихся осложнений.

Поэтому крайне важно не заниматься самолечением, а сразу же обращаться в больницу.

АЛЛО!

Консультативную помощь специалиста-токсиколога можно получить круглосуточно в отделении острых отравлений по телефону: 8 (863) 235-32-00.

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