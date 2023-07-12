В Ростове будут судить лжеэлектриков, который собирали деньги с пенсионеров за неисправные щитки

Перед тем, как отдать деньги, нужно внимательно изучить удостоверение визитера. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове будут судить мужчин, которые обманывали пенсионеров, представляясь электриками. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.

«ЩИТОК ПРОСТО ПОЛЫХНЕТ!»

Как-то под вечер в квартиру пенсионерки в доме на улице Комсомольской в Нахичевани позвонили. На пороге она увидела двух деловитых молодых мужчин. Они представились «городскими электриками». И даже помахали перед лицом какими-то «корочками». Что там написано, пожилая женщина и прочитать-то толком не успела. А визитеры с порога огорошили:

- А вы вообще в курсе, что в вашем электрощитке на площадке не работают автоматические выключатели? Не дай Бог, где-то произойдет замыкание, щиток просто полыхнет и у вас тут все сгорит! Нужна срочная замена выключателей.

Перепуганная ростовчанка поинтересовалась, когда будет замена и что для этого необходимо. Ей ответили - заплатить 10 тысяч рублей и завтра утром все поменяют.

Женщина отдала «электрикам» деньги. Но ни утром следующего дня, ни вечером те не появились. Взволнованная ростовчанка сходила к соседям, вызвала мастеров из местной управляющей компании. Но те лишь руками развели: «Исправны автоматические выключатели, и замена не требуется». Ростовчанка поняла, что стала жертвой аферистов. И написала заявление в полицию.

ОТ 5 ДО 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

А «городские электрики» продолжали свой криминальный рейд по многоэтажкам Нахичевани. В доме на 8-й Линии они наугад стали набирать номера квартир в домофоне. Знали, кто-то да и впустит их в подъезд по доброте душевной. Это всегда срабатывало.

Они стали ходить по квартирам и сообщать об «опасной ситуации с неисправными автоматическими выключателями в электрощитках, грозящими пожаром». Жильцы оказывались ответственными и доверчивыми. Послушно шли за деньгами для «электриков». У кого не было «налички» соглашались перевести нужную сумму онлайн-переводом на банковскую карту.

Набегу лжеэлектриков подверглись дома на улицах 8-й и 6-й Линиях. Суммы за замену выключателей варьировались от пяти до 10 тысяч рублей.

Через время люди, поняв, что их обманули, стали обращаться в полицию. Те, у кого остался номер, по которому делались переводы денег «электрикам», предоставили его сотрудникам. Дальнейшее было элементарно…

Вскоре полицейские задержали подозреваемых. Обманщики «засветились» в нескольких эпизодах с общей суммой ущерба - не менее 31 тысячи рублей.

- Мужчинам предъявлено обвинение по уголовной статье «Мошенничество группой лиц по предварительному сговору», - подчеркнула старший помощник прокурора Пролетарского района Екатерина Гребенникова. - Уголовное дело направлено в суд. За совершение мошеннических действий его фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

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