В Ростовской области спасли малыша-сокола с сотрясением мозга

Соколик с сотрясением мозга был не рад осмотру и оказал сопротивление. Фото: Волгодонская станция по борьбе с болезнями животных

К ветеринарам Волгодонска Ростовской области необычные пациенты попадают с завидным постоянством. Только они прооперировали олененка — малышку-косулю с перебитыми копытцами. Ее нашли в поле местные жители и сразу привезли спасать. А через несколько дней на прием к ветврачам попал кроха-соколенок.

- Охотники увидели птенца в поле и забрали, пока на него не напали хищники, - рассказали «КП — Ростов-на-Дону» в Волгодонской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных. - Люди пытались накормить малыша кашей, но это хищник, и он питается мясом.

До лечения травмированному пациенту было тяжело держать ровно голову. Фото: Волгодонская станция по борьбе с болезнями животных

Правда, дикий птенец, которого поначалу приняли за орленка, провести осмотр как следует не дал — больно кусался. Тогда свою помощь предложила Виктория — волонтер с ветеринарным образованием, она специализируется на орнитологии.

Она-то и идентифицировала пострадавшего — это пустельга, птица из рода Соколы.

- У него было сильное сотрясение, будто пытался лететь, но врезался в стекло или в машину. Он действительно мог погибнуть с такой травмой. Но истощен не был, значит, подобрали практически сразу после того как упал, - рассказывает Виктория. - Сначала малышу было трудно держать голову. Но после лечения сейчас птенец уже уверенно сидит на жердочке и ровно держит голову.

Чтобы вылечить пустельгу, пришлось звать орнитолога. Фото: Волгодонская станция по борьбе с болезнями животных

Сколько спасенному дней от роду — трудно сказать. Виктория считает, что он недоедал в естественной среде и отстает от средних показателей.

- У него уже идет смена пушка на перо. Мы поселили его в клетку вместе с ястребом Фениксом, который в аварии потерял крыло и остался жить с людьми навсегда, - продолжает собеседница.

Но маленькому соколу имя не дают и на руки стараются не брать. Ветеринары верят, что он сможет вернуться в дикую природу.

- Он начинает махать крылышками и пытается ловить мух, то есть его можно будет отправить в естественную среду обитания. Таких животных мы не приучаем к человеку, - объясняет Виктория. - Когда он окрепнет — отправим на конюшню, где восстанавливаются еще несколько птиц. А когда сможет летать — отправится в свободный полет, но будет знать, что всегда может вернуться - дома его будет ждать кормежка раз в сутки.

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