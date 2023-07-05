Нашли одну в поле и назвали Бэмби: в Ростовской области спасли косулю с перебитыми копытцами

Малышку срочно привезли к ветеринарам. Фото: Волгодонская станция по борьбе с болезнями животных

Донским ветеринарам приходится спасать не только кошек и собак, рептилий и попугайчиков. На днях им на прием принесли настоящего олененка. Трогательная история спасения произошла в городе атомщиков Волгодонске.

МАМЫ РЯДОМ НЕ БЫЛО

Подробности рассказали в межрайонной станции по борьбе с болезнями животных.

- У нас вчера был день спасения! К нам на прием с перебитыми копытцами попала косуля, - рассказали ветеринары станции.

Конечно, раненое животное не само пришло в ветлечебницу — его принесли заботливые люди, которые нашли косулю в поле с перебитыми ножками в крови и сразу понесли в ветлечебницу.

Они рассказали, что заметили беднягу и не смогли проехать мимо: мамы милого олененка поблизости не оказалось. Кроха была совсем одна. Поэтому люди без раздумий приняли единственно верное решение — везти малышку к врачам.

Кроху тут же прооперировали. Фото: Волгодонская станция по борьбе с болезнями животных

- Пока ждали окончания операции, дали ей прекрасное имя — Бэмби, - поделились спасители-ветеринары. И добавили, что здоровью косули теперь ничего не угрожает.

Какое-то время Бэмби придется пожить с перебинтованными лапами. Фото: Волгодонская станция по борьбе с болезнями животных

СПАСАЮТ УДАВОВ И ИГУАН

Спасать красавицу-олененка — это специфика степных районов. А вот в Ростове ветеринарам чаще приходится выручать экзотическую живность. Так, на стол хирургу и герпетологу попал королевский удав Эльза — ее искусал собственный обед. Дело в том, что змее подали живых и активных мышей, тогда как ветеринары рекомендуют кормить холоднокровных питомцев только замороженными грызунами. В итоге, обеду не понравилась его судьба: мышки активно сопротивлялись. Так, Эльза осталась без части хвоста, и ей пришлось накладывать швы.

Эльзу пришлось оперировать под наркозом. Фото: страница ветеринарной клиники "Центр" ВКонтакте

А из трехлетней игуаны Иги хирурги извлекли целый мужской носок. После того, как питомец вышел на прогулку по квартире и «пропылесосил» беспорядок, он несколько дней страдал отсутствием аппетита. Хозяева отвезли его к ветврачам. Носок пришлось извлекать уже хирургическим путем.

Рептилия под наркозом, а носок-злодей - извлечен. Фото: страница ветеринарной клиники "Центр" ВКонтакте

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