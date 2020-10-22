В Ростовском заповеднике появились олени и грациозные лани

Прекрасных оленей выпустили на волю из вольеров заказника. Фото: пресс-служба областного правительства

На территории заказника «Горненского» в естественную среду обитания выпустили накануне 14 оленей и 7 ланей, сообщает правительство Ростовской области.

- Они родились в вольерах заказника и достигли оптимального возраста для адаптации в дикой природе, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, природный заказник «Горненского» - особо охраняемая территория. Одна из его основных целей – сохранение и восстановление редких и исчезающих видов животных. Сегодня в вольерах заказника живут 60 европейских оленей, 40 европейских ланей, 13 муфлонов и два верблюда.

А тех животных, которых уже выпустили на волю, инспектора будут еще долгое время подкармливать. Это делается для того, чтобы питомцы заказника не голодали, обучаясь искать еду самостоятельно.