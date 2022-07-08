Удав из Ростова и попавшие к нему на обед крысы стали героями комикса

Удав и храбрая крыса стали героями комикса. Автор фото: Мария Нечепуренко

Удивительная история удава, который так и не смог полакомиться крысой, прогремела на весь Ростов.

В ветеринарной клинике спасли срочного и тяжелого пациента: метровую змею Эльзу. Ее к специалистам привезли испуганные владельцы. Дело в том, что хозяева купили для удава живых крыс. Они должны были стать завтраком, обедом и ужином для змеи.

СХВАТКА НЕ НА ЖИЗНЬ, А НА СМЕРТЬ

Но все пошло не по плану. Когда в террариум запустили двух грызунов, те, видимо, поняли, что пахнет «жареным», и сами атаковали змею. Одна крыса погибла в схватке, а другая искусала удава едва ли не до полусмерти. Ветеринары спасли змею, а потом рассказали об этой истории на своей странице в соцсетях.

Судьба удава показалась интересной художнице из Роствоа, 23-летней Марии Нечепуренко.

- Я тогда писала диплом, но нашла время для того, чтобы нарисовать комикс по мотивам этой истории, - рассказала корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» Мария.

Крыса нападает на удава, который хочет ее съесть. Автор фото: Мария Нечепуренко

Девушка говорит, что комикс делала с помощью специальной компьютерной программы, хотя карандашом и кистью она владеет тоже отлично.

- Я окончила магистратуру, получила диплом, моя специальность – «декоративно - прикладное» искусство. Рисовать любила всегда, поэтому и учиться пошла на творческий факультет, хотя папа и не одобрял, - рассказывает Мария.

ГРОЗНАЯ ЭЛЬЗА И ЕЕ ПРОВАЛ

Девушка говорит, что старалась нарисовать историю как можно более реалистично.

- Всего вышло пять картинок. На первых – грозная Эльза нацелилась схватить свою жертву. Потом – схватка, и вот уже израненная змея лежит на столе у ветеринара, - продолжает ростовчанка.

Кстати, этот комикс на своей стене в соцсетях разместила ветеринарная клиника, в которой спасли Эльзу.

Сама же Мария, хоть и прониклась историей удава, больше любит рисовать людей. А вернее – героев компьютерных игр из мира русского фэнтези.

АКИМ И СТОРОЖ МАТВЕЙКА

- Сценарии для игр придумываю по дороге из университета. Мне долго ехать до дома, вот и фантазирую в автобусе, - улыбается девушка.

Так, к примеру, уже есть сценарий о мальчике Акиме, который попадает в деревню и там начинает дружить с наставником. Учитель рассказывает Акиму о магии, а потом пропадает. И вот мальчик пытается разыскать наставника, а помогает ему в этом кладбищенский сторож Матвейка.

А это - мальчик Аким, который пытается разыскать своего друга. Автор фото: Мария Нечепуренко

- Основные герои для этого квеста у меня уже нарисованы. Но игра подразумевает много локаций, мне пока сложно осилить весь визуальный ряд. Я переключилась на другую игру, главная героиня которой – русская девушка прошлых веков. Она попадает в царский замок, в котором живут приведения. Тайну каждого из духов героиня будет распутывать во время игры, - продолжает художница.

Кстати, именно с игровой индустрией Мария мечтает связать свою жизнь.

- Хочу писать персонажей для компьютерных игр, сейчас готовлю для этого портфолио, а потом займусь поиском работы, - сказала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на удава напали крысы, которых ему принесли на обед

Грызуны искусали рептилию так, что ее пришлось оперировать (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Сбежавшего крокодила ищут в водоемах Ростовской области почти неделю

Люди опасаются, что полутораметровая рептилия доберется до пляжа в Батайске (подробнее)