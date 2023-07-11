В Ростовской области нашли останки девушки, пропавшей почти два года назад

Останки нашли на берегу реки возле одного из донских хуторов. Фото: Олег ЧИРКОВ

В Ростовской области на берегу реки Калитва нашли останки девушки. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщил источник в правоохранительных органах.

Как рассказал источник, скелетированные останки обнаружили возле одного из хуторов в Белокалитвинском районе. Специалисты определили, что они принадлежат девушке, которая пропала в 2021 году. Почти два года родственники надеялись найти ее живой. Они уже опознали погибшую.

Известно, что повреждений на теле не было, одежда также осталась целой. Эксперты предполагают, что с девушкой произошел несчастный случай. По предварительным данным, она могла утонуть. Однако точная причина точная причина гибели будет установлена позже.

Отметим, официальной информации о ситуации пока не поступало.

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