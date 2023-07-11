Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия11 июля 2023 16:53

В Ростовской области нашли останки девушки, пропавшей почти два года назад

Погибшую опознали родственники
Лейла МИРИШОВА
Останки нашли на берегу реки возле одного из донских хуторов.

Останки нашли на берегу реки возле одного из донских хуторов.

Фото: Олег ЧИРКОВ

В Ростовской области на берегу реки Калитва нашли останки девушки. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщил источник в правоохранительных органах.

Как рассказал источник, скелетированные останки обнаружили возле одного из хуторов в Белокалитвинском районе. Специалисты определили, что они принадлежат девушке, которая пропала в 2021 году. Почти два года родственники надеялись найти ее живой. Они уже опознали погибшую.

Известно, что повреждений на теле не было, одежда также осталась целой. Эксперты предполагают, что с девушкой произошел несчастный случай. По предварительным данным, она могла утонуть. Однако точная причина точная причина гибели будет установлена позже.

Отметим, официальной информации о ситуации пока не поступало.

Ранее на пляже в Азове скончался 16-летний подросток. По предварительным данным, парень участвовал в спарринге, а потом подтягивался на турнике. После упражнений его самочувствие внезапно ухудшилось. Очевидцы вызвали на место скорую помощь, однако прибывшим на место врачам оставалось лишь констатировать смерть юноши.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области после спарринга на пляже умер 16-летний подросток

ЧП произошло 7 июля в Азове. (Подробности)

ЧПКАРТИНА ДНЯ