На выходных ожидаются кратковременные дожди и сильный ветер. Фото: Артем ЛЕНЦ

Погода в Ростове-на-Дону на выходные 15-16 июля, судя по прогнозам синоптиков, не обойдется без капризов природы. Изматывающая июльская жара вернуться в регион не успеет, зато ожидаются дожди с грозами и штормовым ветром. Публикуем подробный прогноз от гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону в субботу, 15 июля, ночью и утром пройдет кратковременный дождь и гроза, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный и западный с переходом на северо-западный 8-13 метров в секунду, днем, а также при грозе с порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18-20 градусов, днем +24-26.

В воскресенье, 16 июля, ночью существенных осадков не ожидается, днем пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный и западный 6-11 метров в секунду, ночью с порывами до 15-18 метров в секунду, а днем до 12-14. Ночью столбики термометров покажут +16-18, в дневные часы +25-27.

В Ростовской области на выходных ожидается переменная облачность. В субботу местами кратковременный дождь, гроза, в отдельный районах сильный дождь. Ветер юго-западный и западный с переходом на северо-западный 8-13 метров в секунду, местами, в том числе при грозе, с порывами до 15-18 метров в секунду, а днем по северу и востоку области до 19-24. Ночью температура воздуха составит +17-22 градуса, по северу и западу региона столбики термометра опустятся до +13, днем +18-23, по югу до +29.

В воскресенье местами небольшой и умеренный дождь, гроза. Ветер северо-западный и западный 6-11 метров в секунду, местами, в том числе при грозе, порывы до 15-20 метрво в секунду. Ночью температура воздуха ожидается на уровне +15-20 градусов, по северу и западу области похолодает до +9, а днем потеплеет до +21-26, по югу и востоку ожидается жара до +31.

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