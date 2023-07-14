В Ростовской области полицейские спасли девушку, которая едва не упала с крыши многоэтажки

Четверо полицейских спасли 15-летнюю девушку в Таганроге. Фото: ГУ МВД по Ростовской области

В Таганроге четверо полицейских спасли девушку, которая едва не упала с крыши многоэтажки. Еще немного, и случилось бы самое страшное, но благодаря реакции сотрудников ППС дончанка осталась невредима. Подробности рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по Ростовской области.

В начале июля в дежурную часть поступил звонок — на крыше одной из пятиэтажек на улице Маршала Жукова очевидцы заметили подростка: 15-летняя девушка не могла спуститься вниз.

Дежурный в ту же минуту направил на место патрульный экипаж сотрудников отдельной роты патрульно-постовой службы полиции. Правоохранители начали спасательную операцию. Один из сотрудников успокоил напуганного подростка, а второй в это время перенес ее в безопасное место.

- В результате быстрых и грамотных действий полицейских удалось избежать трагических последствий. Стражи правопорядка передали девушку бригаде медиков для оказания помощи, - прокомментировали в донском главке. - В настоящее время жизни и здоровью подростка ничего не угрожает.

В июне сотрудник охраны спас парня, едва не свалившегося с Ворошиловского моста. Фото: Кристина Круговых

Напомним, похожий случай произошел в конце июня в Ростове, когда сотрудник охраны спас парня, который едва не упал с Ворошиловского моста. Как рассказали в пресс-службе Северо-Кавказского филиала Управления ведомственной охраны Минтранса России, предотвратить беду удалось во время обхода моста дежурным смены охраны. Тот заметил молодого человека и помог ему покинуть опасный участок конструкции, а затем вызвал парню скорую помощь.

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