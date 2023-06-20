В Ростове спасли парня, который едва не упал с Ворошиловского моста

Инцидент произошел на Ворошиловском мосту. Фото: Кристина Круговых

В Ростове сотрудник охраны спас парня, который едва не упал с Ворошиловского моста. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомственной охраны Минтранса России.

Инцидент произошел, когда дежурный смены охраны моста делал обход. Он заметил молодого человека и помог ему покинуть опасный участок конструкции. После этого сотрудник вызвал скорую помощь. Жизни и здоровью парня ничто не угрожает.

Напомним, в мае в больнице скончался мужчина, упавший с Ворошиловского моста. После падения он выжил, но получил серьезные травмы, и за его жизнь боролись медики.

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