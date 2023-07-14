Песенные поляны и казачий краковяк: полная программа фестиваля «Нет вольнее Дона тихого» в Старочеркасской 15 июля 2023

Казачьи песни, танцы и ярмарка народных ремесел ждет гостей фестиваля в Старочеркасской. Фото: правительство Ростовской области

В станице Старочеркасской Ростовской области 15 июля состоится второй фестиваль казачьего фольклора «Нет вольнее Дона тихого». В парке «Ефремовский» в рамках Всероссийского дня фольклора пройдет также V Форум ремесленников Дона.

На форуме гости увидят участников народных хоров, вокальных ансамблей и фольклорных коллективов от мала до велика, которые бережно хранят и приумножают песенные традиции Дона; полюбуются на работы мастеров декоративно-прикладного творчества из Ростовской области и Кубани.

В программе — выставка-продажа сувениров и декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» с изделиями от народных умельцев. На мастер-классах все желающие попробуют свои силы в ткачестве, попробуют спрясть шерстяную нить, сплести или связать кружево, слепить из глины и сшить народную куклу. Свое мастерство покажут лучшие мастера керамики в регионе.

У главной сцены можно будет присоединиться к флешмобу «Танцуем казачий краковяк»: артисты вокального ансамбля «Атаман» Областного дома народного творчества вместе со всеми желающими исполнят элементы традиционного казачьего танца. Аккомпанировать будет оркестр народных инструментов.

На традиционных песенных полянах ждут не только слушателей — можно будет подпевать. На детской поляне «Солнечной» будут водить хороводы. А на гала-концерте зрителей ждет выступление народных и фольклорных коллективов, исполняющих песни донского казачества.

Публикуем подробную программу праздника

Фестиваль «Нет вольнее Дона Тихого»

10.00 – 11.00 - час для профессионалов. Семинар-практикум «Определение творческой стратегии народного коллектива. Формирование идентичности, узнаваемости ансамбля» для участников и руководителей фольклорных коллективов,

11.00 – 11.45 - сценические площадки «Песенные поляны»,

11.45 – 12.00 - флэшмоб «Танцуем казачий краковяк»,

12.00 – 16.00 - гала-концерт участников фестиваля.

Форум ремесленников Дона

10.00 – 16.00 - выставка-ярмарка изделий традиционных ремесел Донского края «Город мастеров,

- Интерактивная тематическая площадка «Керамическая сказка»,

10.00 – 12.00 - семинар-практикум «Керамика. Мелкая пластика» для руководителей студий декоративно прикладного творчества,

10.30 – 12.00 - круглый стол по вопросам поддержки мастеров, сохраняющих традиционные виды ремесла.

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