12 августа в Ростове пройдет масштабный гастрофестиваль

гастрофестиваль пройдет в Ростове в в парке имени Октябрьской Революции. Фото: правительство Ростовской области.

Десятилетие системы добровольной сертификации «Сделано на Дону» в Ростове отпразднуют масштабным гастрофестивалем, сообщили в донском правительстве.

Пройдет он 12 августа с 12.00 до 21.00 в парке имени Октябрьской Революции.

На ярмарке будет представлена продукция, которая прошла добровольную сертификацию «Сделано на Дону».

Главное блюдо фестиваля, «Солянка из осетра и сома по-ростовски», будет приготовлено поварами на открытом огне и доступно всем желающим. Рецепт этого блюда датируется XIX веком.

Также ростовчан на мастер-классе научат готовить донские голубцы с муссом из раковых шеек под сливочно-икорным соусом, а дети смогут приготовить вместе с шеф-поваром «картошку» с сезонными ягодами. Для взрослых пройдет конкурс-шоу «Адская кухня».

Также на гастрофестивале будут различные мастер-классы, конкурсы и развлекательные программы.

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