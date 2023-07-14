В Ростове продлили прием заявок на участие в бизнес-акселераторе инновационных проектов

На данный момент 19 участников прошли отбор для обучения. Фото: администрация Ростова.

В Ростове организаторы продлили до 10 августа прием заявок на участие городском бизнес-акселераторе инновационных проектов, сообщил в соцсети «ВКонтакте» глава администрации города Алексей Логвиненко.

На данный момент 19 участников прошли отбор для обучения и еще остаются вакантными 16 мест.

Участникам проекта предлагается выбрать одно из семи направлений для поиска прибыльной бизнес-модели инновационного проекта.

Для начинающих предпринимателей доступен пятинедельный курс обучения в очной форме, в рамках которого они получат не только теоретические знания, но и практические навыки.

Кроме того, они смогут принять участие в инвестиционной сессии, где смогут представить свой проект представителям фондов, институтов развития, венчурных и частных инвесторов. Для этого опытные наставники и спикеры, имеющие большой опыт работы, помогут участникам не только в освоении популярных методологий запуска продуктов, но и в процессе подготовки и подачи заявок на получение поддержки от различных институтов.

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