Сотрудникам администрации Ростова повысят зарплату

Средства на индексацию зарплат выделят из городского бюджета. Фото: Дмитрий Кутепов

В пятницу, 14 июля, на сайте администрации Ростова опубликовали проект постановления сити-менеджера Алексея Логвиненко об индексации зарплат городских чиновников.

— Увеличить с 01.10.2023 в 1,055 раза размеры должностных окладов руководителей, специалистов и служащих, ставок заработной платы рабочих муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону, должностных окладов технического персонала и ставок заработной обслуживающего персонала органов местного самоуправления города Ростова-на-Дону, — говорится в документе.

Средства на индексацию зарплат будут брать из местного бюджета.

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