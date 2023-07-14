Сотрудникам администрации Ростова повысят зарплату

Средства на индексацию зарплат выделят из городского бюджета.
Фото: Дмитрий Кутепов
В пятницу, 14 июля, на сайте администрации Ростова опубликовали проект постановления сити-менеджера Алексея Логвиненко об индексации зарплат городских чиновников.
— Увеличить с 01.10.2023 в 1,055 раза размеры должностных окладов руководителей, специалистов и служащих, ставок заработной платы рабочих муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону, должностных окладов технического персонала и ставок заработной обслуживающего персонала органов местного самоуправления города Ростова-на-Дону, — говорится в документе.
Средства на индексацию зарплат будут брать из местного бюджета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ростовчане попросили Алексея Логвиненко привести в порядок двор на бульваре Комарова
Там находится четыре многоквартирных дома (подробности)