В Ростове на набережной закрылся супермаркет «Тихий Дон»

Магазин премиум-класса долгие годы был одной из визитных карточек Ростова.
Фото: Дмитрий Кутепов
В Ростове на набережной закрылся супермаркет премиум-класса «Тихий Дон», который располагался в здании речного вокзала. Об этом сообщает газета «Молот».
Теперь на месте супермаркета действует продуктовая база «Бум», относящаяся к сверхбюджетному классу.
Напомним, ранее зданию речного вокзала города вернули статус объекта культурного наследия. До этого, в 2022 году его лишали этого статуса.
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