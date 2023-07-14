В Ростове на набережной закрылся супермаркет «Тихий Дон»

Магазин премиум-класса долгие годы был одной из визитных карточек Ростова. Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове на набережной закрылся супермаркет премиум-класса «Тихий Дон», который располагался в здании речного вокзала. Об этом сообщает газета «Молот».

Теперь на месте супермаркета действует продуктовая база «Бум», относящаяся к сверхбюджетному классу.

Напомним, ранее зданию речного вокзала города вернули статус объекта культурного наследия. До этого, в 2022 году его лишали этого статуса.

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