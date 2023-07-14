Объем выданной ипотеки в Ростовской области увеличился на 72%

Количество выданных ипотечных кредитов увеличилось на 53% и составило 17642. Фото: Дмитрий Кутепов

За первые пять месяцев 2023 года в Ростовской области выдали ипотечные кредиты на общую сумму 58 млрд рублей. Это на 72% больше, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил замминистра строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергей Вифлянцев.

Из всех ипотечных средств 23,4 млрд рублей пошло на приобретение жилья на первичном рынке.

При этом количество выданных ипотечных кредитов увеличилось на 53% и составило 17642.

Отметим, что средний процент по ипотеке в Ростовской области составил 8,16, увеличившись на 0,2 процента. Сергей Алексеевич подчеркнул, что незначительный рост произошел из-за изменения условий федеральной программы «Льготная ипотека».

Средний размер ипотеки в регионе составил 3 млн рублей.

На Дону, отметил замминистра, увеличивается количество ипотечных кредитов для строительства индивидуальных домов. Это связано, в том числе, с распространением льготной ипотеки на такое жилье.

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