В Ростовской области супруги взяли в кредит для мошенников два миллиона рублей

Мошенники по телефону убедили супругов перевести два миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Муж и жена из Новочеркасска Ростовской области стали жертвами мошеннической схемы, рассказали в донском главке.

По данным ведомства, на телефон супруги поступил звонок. Человек на том конце провода сказал, что работает в банке и сейчас на имя 35-летней женщины кто-то , якобы, берет в кредит миллион.

Дальше к разговору подключился еще один незнакомец, он сказал дочнанке, что работает в полиции, и тут же попросил помочь разоблачить тех, кто этот кредит оформляет.

Женщина поверила и сделала все, что сказали ей по телефону – оформила миллион в кредит и перевела его на продиктованный счет.

А после этого мошенники уговорили взят кредит и ее супруга. Мужчина также взял в займы миллион, и отправил его мошенникам. Только спустя пару часов супруги поняли, что их обманули.

Они написали заявление в полицию. В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сказали, что по факту случившегося идет расследование. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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