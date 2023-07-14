Ростовчане попросили Алексея Логвиненко привести в порядок двор на бульваре Комарова

Во дворе разбита дорога и нет освещения. Фото: администрация Ростова.

Жители Ворошиловского района Ростова обратились к сити-менеджеру Алексею Логвиненко с просьбой привести в порядок двор на бульваре Комарова, 11. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города.

Отметим, что районе двора на бульваре Комарова, 11 находится четыре многоквартирных дома, в которых проживает более тысячи человек. При этом там, по словам ростовчан, разбита дорога, не освещено, из-за чего по ночам там в беседках собираются асоциальные люди. При этом детская площадка находится не в лучшем состоянии.

— Уже проведено обследование указанной территории и определен объем работ. До 15 сентября будет проведен ремонт внутриквартального проезда площадью 1830 кв. м, установлены скамейки, урны и светильники. Также к этому времени обновим и детский игровой комплекс, — сообщил местным жителям Алексей Валентинович.

Напомним. что в Ростове до конца 2024 года заасфальтируют 25 грунтовых дорог, на это выделили 300 миллионов рублей.

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