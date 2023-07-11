В Ростове-на-Дону на ремонт дорог планируют потратить около 850 млн рублей

Также до конца текущего года в городе планируется отремонтировать дороги на 23 улицах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове на ремонт дорог планируют потратить порядка 850 млн рублей. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

Согласно опубликованной информации, до конца 2024 года на укладку дорожного покрытия на 25 грунтовых дорогах планируют направить порядка 300 миллионов рублей. Всего необходимо отремонтировать 55 тысяч квадратных метров, а общая протяженность составляет – 8,6 километров. Также до конца текущего года в городе планируется отремонтировать дороги на 23 улицах. Стоимость работ составит 550 миллионов рублей.

Сейчас подрядчики завершили участки на лицах Кооперативной, Вятской, Георгиевской, Днепропетровской, дороги в границах Днепропетровской и рынка «Алмаз».

Отметим, что по данным администрации, городу также необходимо увеличить финансирование ремонта и перевода дорог с капитальным покрытием минимум в четыре раза.

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(Подробности)