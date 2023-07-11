В Ростове-на-Дону на ремонт ливневок потратят 146 млрд рублей

Новые канализационные сети планируют построить до 2036 года
Фото: Иван МАКЕЕВ
Власти Ростова потратят на ремонт ливневок 146 млрд рублей. Об этом сообщили на сайте администрации донской столицы.
До 2036 года в Ростове-на-Дону построят новые ливневые канализации. Их общая протяженность составит больше 315 километров. Также подрядчики займутся и реконструкцией уже существующих сетей, а также построят 34 локальных очистительных сооружений и семь канализационно-напорных станций.
Отметим, что в мае текущего года стало известно о разработке проектной схемы ливневок в донской столице.
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