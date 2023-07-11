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НовостиОбщество11 июля 2023 18:25

В Ростове-на-Дону на ремонт ливневок потратят 146 млрд рублей

Новые канализационные сети планируют построить до 2036 года
Лейла МИРИШОВА
Новые канализационные сети планируют построить до 2036 года

Новые канализационные сети планируют построить до 2036 года

Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Ростова потратят на ремонт ливневок 146 млрд рублей. Об этом сообщили на сайте администрации донской столицы.

До 2036 года в Ростове-на-Дону построят новые ливневые канализации. Их общая протяженность составит больше 315 километров. Также подрядчики займутся и реконструкцией уже существующих сетей, а также построят 34 локальных очистительных сооружений и семь канализационно-напорных станций.

Отметим, что в мае текущего года стало известно о разработке проектной схемы ливневок в донской столице.

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