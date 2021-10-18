Понадобится не менее 40 миллиардов: Власти взялись за ростовские ливневки

Строить ливневки начнут в самом подтопляемом районе города. Фото: пресс-служба МЧС по РО

В Ростове-на-Дону взялись за одну из самых наболевших городских проблем — ливневую канализацию. Во время мощных осадков ливневки просто не справляются со своей задачей, и донскую столицу затапливает. Власти занялись решением проблемы, и о ходе работы губернатору Василию Голубеву отчитался сити-менеджер Алексей Логвиненко.

БОЛЬШЕ ВСЕХ СТРАДАЕТ ЗАПАДНЫЙ

Городской генплан предполагает развитие системы дождевой канализации в границах 35 бассейнов. Проанализировав основные места подтопления, специалисты выяснили, что больше всего проблемных зон в Западном микрорайоне города.

- В частности, во время обильных осадков «уходит под воду» участок автомобильной дороги по улице Малиновского между проспектом Стачки и улицей 339-ой Стрелковой Дивизии, - рассказал Алексей Валентинович. - Кроме этого, сегодня остро стоит вопрос отведения дождевых и талых вод с территории жилого района «Левенцовский».

Эта территория относится к первому Бассейну, и с него начнут современный этап развития дождевой канализации в городе. На сегодня уже проведен первый этап конкурсных процедур по отбору подрядчика на создание проекта. Заявки подали в том числе крупные проектные институты.

Во время сильных дождей улицы превращаются в реки. Фото: пресс-служба МЧС по РО

СНАЧАЛА 5 МИЛЛИАРДОВ, А ВСЕГО — ОТ 40

После подведения итогов до 25 октября город заключит муниципальный контракт на проектирование ливневок первого Бассейна. ПСД должны разработать до конца 2022 года.

- На эти цели пойдет 101 миллион рублей из областного бюджета и еще 54 миллиона — из городского, - уточнил глава администрации города. - Когда проект будет разработан и пройдет госэкспертизу, в городе будут планировать его реализацию. Он может обойтись почти в 5 миллиардов рублей согласно технико-экономическому обоснованию.

На разработку схемы городской ливневой канализации в бюджет Ростова на будущий год заложено 62,3 миллиона рублей. В 2022 году специалисты обследуют существующие сети, определят оптимальные места для размещения необходимых сооружений и проведут расчет необходимых капитальных вложений в развитие городской ливневки. По предварительным расчетам, потребуется не менее 40 миллиардов рублей.

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