Ростов-на-Дону попал в топ самых дождливых городов России

Вспоминаем масштабные ростовские потопы. Фото: ГУ МЧС по РО

Ростов-на-Дону попал в 20-ку самых дождливых городов России. Донская столица обосновалась на 14-й строчке. Рейтинг опубликовал сервис Яндекс.Погода.

По этой статистике, раз в десять лет в донской столице выдаются пять-шесть самых дождливых дней в октябре. Но стоит отметить, что осадки довольно обильные: за эти самые шесть дней здесь может выпасть до 54 миллиметров. Для примера такое же количество может выпасть в дождливом Санкт-Петербурге за целых 11 дней.

Правда, в памяти ростовчан - частенько другие потопы, которые приходились на лето. Журналист "КП - Ростов-на-Дону" решила вспомнить самые масштабные из них.

30 ИЮНЯ 2016 ГОДА

В лидерах нашего рейтинга - потоп 30 июня 2016 года. Аккурат в тот день многие выпускники вузов получили дипломы и отправились праздновать по городу. Ничего не предвещало беды. Но уже ближе к вечеру город накрыли черные, как смоль, тучи.

Ливень обрушился на город внезапно. Уже в первые несколько минут оказались затоплены все районы города. Больше всего стихия ударила по центру. Потоками воды на проспекте Буденновском смыло смыло почти десяток машин, отбросив в стену ближайшего кафе. Автомобили, погружаясь до лобового стекла, плыли по воде.\

Потоп в Ростове. Фото: ГУ МЧС по РО

Не обошлось и без трагедий. Помимо падающих от ураганного ветра деревьев, обрушился и жилой дом. Шесть семей тогда остались без крыши над головой и вынуждены были отправиться к родственникам. А девочку-школьницу потоком воды затянуло под проезжающую машину в районе улицы Пушкинской. Врачи не смогли ее спасти.

25 МАЯ 2019 ГОДА

В следующий раз Ростов превратился в Венецию 25 мая 2019 года. В этот день дождь, начавшийся с утра поливал до самого вечера. Ливневки не справлялись, отчего улицы превратились в полноводные реки.

Потоки воды уносили за собой не только мусор, но даже парковочные блоки. Некоторые уверяли, что видели смерч. По их словам, в месте его возникновения стихия повредила частный сектор.

Улицы Ростова оказались затоплены. Фото: ГУ МЧС по РО

Также в тот день оказался затоплена и многоэтажка на улице Ленина. Люди не могли даже выйти из подъезда. Жильцам потребовалась помощь спасателей, которые оперативно прибыли к месту происшествия и смогли откачать воду во дворе.

17 ИЮНЯ 2021 ГОДА

Это был очередной сильнейший ливень, который затопил донскую столицу. В тот день город в очередной раз оказался в воде. Затопленными оказались не только городские улицы, но и Привокзальная площадь.

По Ростову разлились полноводные реки. Фото: ГУ МЧС по РО

Во дворе дома на улице Ленина снова разлилось настоящее озеро. Но жители многоэтажки уже знали, что делать. Спасателям вновь пришлось передвигаться на лодках, чтобы добраться до попавших в ловушку стихии людей. А после - заниматься откачкой воды.

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Последствия ураганного ливня должны устранить к вечеру 1 июля.

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