Женщина по пояс в воде не может перейти улицу: новые видео потопа в Ростове 17 июня 2021

Женщина оказалась в плену воды посреди улицы. Фото: подписчики "КП - Ростов-на-Дону".

Читатели «КП — Ростов-на-Дону» продолжают присылать в редакцию свежие видео потопа в Ростове 17 июня 2021. На кадрах видно, что улицы целиком ушли под воду, и по городу сложно, а местами невозможно, передвигаться и автомобилистам, и пешеходам.

Так, в частном секторе посреди затопленной улицы застряла женщина. На кадрах видно, что ростовчанка стоит практически по пояс в воде прямо посреди улицы. Она смотрит по сторонам и не знает, как перейти улицу, чтобы не провалиться в яму или не попасть в опасный водный поток.

Рядом с привокзальной площадью, на улице Сиверса, машины практически плывут. Видео прислал один из водителей. Он снял как под мостом едут автомобили, погруженные в воду по колеса.

Еще один подписчик «КП — Ростов-на-Дону» поражен качеству дорожного покрытия. На его видео снят провал на проезжей части: ливень растащил по дороге отломанные куски асфальта.

Эта улица превратилась в бурную горную реку. На пересечении Текучева и Приволжского переулка мощный поток воды реально может унести в низину. А переулок Солдатский превратился в настоящий водопад. Эти видео подписчики прислали на страницу rostov_roads в Inctagram.

Сняли что-то необычное во время ростовского ливня? Присылайте свои фото и видео в редакцию «КП — Ростов-на-Дону» на WhatsApp по номеру 8-909-409-00-00.

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