Ростов заливает: что известно к этому часу

На ж/д вокзале работает пожарная насосная станция. Фото: ГУ МЧС России по РО.

В четверг, 17 июня, сбылись самые смелые прогнозы синоптиков. В Ростове-на-Дону сильный дождь зарядил с ночи и уже принес немало хлопот спасателям.

Вот такое сейчас на улицах города. Фото: ГУ МЧС России по РО.

Ливневки в городе справляются не во всех случаях. В городе - внушительные пробки. Колеса машин скрываются в лужах, а пешеходы даже в центре города переходят дорогу иногда по щиколотку в воде.

Госавтоинспекторы уже напомнили водителям: какие опасности ждут их на мокрой дороге. Чтобы не стать внеочередным клиентом авторемонтной мастерской, сейчас главное - соблюдать скоростной режим и дистанцию перед другими машинами.

Ростовские водители не нарушают традиций: в соцсетях водители рассказали, что потеряли номера на затопленных после ливня улицах. Неудивительно: дороги, площади и дворы донской столицы к утру 17 июня из-за стихии превратились в Венецию.

Сильные дожди пришли в регион. Фото: ГУ МЧС России по РО.

Вниманию водителей: в Ростове из-за повреждения асфальта перекрыли переулок Халтуринский на участке от Пушкинской до Большой Садовой. Дорогу здесь размыл дождь.

Кроме того, затопило территорию уже известного девятиэтажного дома "на воде" на улице Ленина. В прошлый раз спасатели добирались к людям на помощь при помощи лодки.

Как это нередко бывает, территория рядом с главным железнодорожным вокзалом, которая находится в низине, превратилась в озеро. Только купание в нем вряд ли принесет удовольствие, Сейчас на месте работают специалисты МЧС: к работам по откачке воды привлечены 43 человека и 11 единиц техники.

Кстати, чиновники уже назвали причину подтопления Привокзальной площади в донской столице.

Спасители на месте. Фото: ГУ МЧС России по РО.

Ожидаемо: из-за ливня в Ростове-на-Дону выросли цены на такси. Так, по данным сервисов, за поездку от западного до центра придется отдать как минимум 400 рублей.

В городе говорили, что из-за ливней не работает детсад на Доломановском проспекте. Однако, информация о подтоплении детского сада № 15 в Ростове не подтвердилась.

Ростовчане в соцсетях пишут, что устали от дождей в начале лета. Однако, этот июнь, далеко не самый дождливый. Например, в 1969 и 2018 году за один июньский день уровень осадков достиг 38,4 мм. При этом за половину этого месяца выпало только 55 мм осадков.

По данным синоптиков, дождь будет идти весь день: не забывайте с собой зонты и надевать резиновые сапоги, если только собираетесь выходить из дома.

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