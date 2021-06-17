Из-за сильного ветра четыре района Ростова остались без электричества

В эти минуты с сетями наружного освещения работают 8 бригад Фото: сайт администрации Ростова

Сегодня, 17 июня, в Ростове из-за ливня и шквалистого ветра было нарушено электроснабжение в Октябрьском, Ленинском, Ворошиловском и Железнодорожном районах. Сейчас ведутся восстановительные работы, сообщает сайт администрации города.

В эти минуты с сетями наружного освещения работают 8 бригад. Специалисты используют 8 гидроподъемников. Еще две группы с электролабораторией чинят сети электроснабжения.

Кроме того, от филиала «Донэнерго» задействовали 48 человек, 9 гидроподъемников и 7 бригадных автомобилей. В эту организацию следует звонить, если в квартирах нет света. Также жалобы принимают в департаменте ЖКХ и по телефону «112».

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