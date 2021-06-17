В Ростове из-за непогоды ввели режим повышенной готовности

Всего по городу произошло свыше 100 ЧП Фото: сайт администрации Ростова

Власти Ростова из-за непогоды ввели режим повышенной готовности. Он продлится «до окончания неблагоприятных метеоявлений». Меры ввели из-за угрозы жизни и здоровью местных жителей, пояснили в администрации донской столицы.

Погода испортилась еще вчера, 16 июня. Стихия особенно сильно разыгралась к утру сегодняшнего дня. Затопило многие улицы и дворы - 43 территорий. В нескольких районах были повреждены линии электропередач, из-за этого дома временно обесточили. Всего по городу произошло свыше 100 ЧП. Погибших и пострадавших нет.