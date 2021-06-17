Больше ста происшествий из-за ливня произошло в Ростове

Известно, что на улицы бороться со стихией вышла 101 бригада. Фото: ГУ МЧС России по РО

В четверг, 17 июня, в Ростове произошло свыше ста происшествий, причиной которых стала непогода. С самого утра в донской столице идет дождь и поднялся ветер. Накануне спасатели распространили штормовое предупреждение.

- Из-за неблагоприятных погодных условий в Ростове зафиксировано более 100 происшествий, в том числе сообщений 43 подтоплениях территорий, 65 сообщений и падении деревьев и больших веток, - рассказали в Управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города. - Погибших и пострадавших нет.

Известно, что на улицы бороться со стихией вышла 101 бригада, в их состав вошли специалисты служб жизнеобеспечения города, ресурсоснабжающих организаций, Федеральной противопожарной службы, а также спасатели.

Уже поступило 176 обращений от ростовчан на номер 112.

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