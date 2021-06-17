Ливень в Ростове-на-Дону 17 июня 2021 превратил Буденовский проспект в горную реку

По прогнозам синоптиков, дождь будет лить до самого вечера
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Ливень в Ростове-на-Дону, который идет с самого утра 17 июня 2021, превратил донскую столицу в город озер и рек, иногда - горных. Так, водитель снял на видео проспект Буденновский. Кадры впечатляют. На проезжай части в отрезке между Большой Садовой и Пушкинской разлилась настоящая горная река с порогами, перекатами и автомобилями, пробирающимися по воде.
Ролик мужчина разместил в социальных сетях. Всего за пару часов пост набрал сотни лайков и комментариев.
- Как обычно. И никаких изменений, все стабильно, - написал один из подписчиков.
- Времена идут, а ливневки не меняются, крепкая стабильность в нашем городе, - отметил другой пользователь.
А около многоэтажки на Ленина во дворе появилось озеро. Жильцам пришлось просить спасателей откачать воду. Не повезло и владельцам частных домов в центре "старого" Ростова. Там вода поднялась до самых окон.
Последствия непогоды в городе устраняют с самого утра. Так, по информации пресс-службы городской администрации, на территории города работают 9 поисково-спасательных бригад Управления ГО и ЧС, 7 бригад, 6 единиц техники.
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